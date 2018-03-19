На детской площадке во дворе дома 38 по Дубнинской улице установят игровой городок

Активные жители Восточного Дегунина выбрали малые архитектурные формы, которые расположатся на детской площадке во дворе между д. 38 по Дубнинской улице и д. 69 по Керамическому проезду. Результаты проведенного голосования опубликовали на портале «Активный гражданин».

Так, за детский игровой городок проголосовали 24,97% активных жителей Восточного Дегунина. Спортивные снаряды выбрали 18,31% респондентов, а еще 18,78% проголосовали за установку скамеек. Работы по благоустройству планируется завершить 25 августа 2018 года.

Адрес детской площадки также был выбран жителями района. На выбор в опросе предлагалось три варианта. Указанная площадка набрала наибольшее количество голосов — 30,18%. Площадка у д. 36, корп. 1–4 на улице Дубнинской набрала 23,08%, а площадка по адресу Керамический проезд, д. 65, корп. 1–2, д. 67, корп. 1–2 — 13,62%. Затруднились с ответом 20,40% респондентов, а 5,82% посчитали, что благоустраивать детские площадки по этим адресам необязательно.

В опросе приняли участие 1564 человека. Проголосовать имели возможность только те пользователи, у которых в профиле был указан адрес регистрации. (мю)