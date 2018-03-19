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На детской площадке во дворе дома 38 по Дубнинской улице установят игровой городок
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На детской площадке во дворе дома 38 по Дубнинской улице установят игровой городок 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Активные жители Восточного Дегунина выбрали малые архитектурные формы, которые расположатся на детской площадке во дворе между д. 38 по Дубнинской улице и д. 69 по Керамическому проезду. Результаты проведенного голосования опубликовали на портале «Активный гражданин».
Так, за детский игровой городок проголосовали 24,97% активных жителей Восточного Дегунина. Спортивные снаряды выбрали 18,31% респондентов, а еще 18,78% проголосовали за установку скамеек. Работы по благоустройству планируется завершить 25 августа 2018 года.
Адрес детской площадки также был выбран жителями района. На выбор в опросе предлагалось три варианта. Указанная площадка набрала наибольшее количество голосов — 30,18%. Площадка у д. 36, корп. 1–4 на улице Дубнинской набрала 23,08%, а площадка по адресу Керамический проезд, д. 65, корп. 1–2, д. 67, корп. 1–2 — 13,62%. Затруднились с ответом 20,40% респондентов, а 5,82% посчитали, что благоустраивать детские площадки по этим адресам необязательно.
В опросе приняли участие 1564 человека. Проголосовать имели возможность только те пользователи, у которых в профиле был указан адрес регистрации. (мю)
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