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Россияне разошлись во мнениях по поводу людей искусства в политике
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Россияне разошлись во мнениях по поводу людей искусства в политике 

Рамблер 9 часов назад
Сорок восемь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что музыканты или художники смогут «вмешиваться в политику», только если получат опыт работы политиков.
Респондентам задали такой вопрос: «Должны ли люди искусства вмешиваться в политику?». Еще 41 процент опрошенных счел, что это возможно, так как «каждый имеет право на свое мнение».
Одиннадцать процентов респондентов ответили «мне все равно» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 10 193 человека.
В России деятели искусства нередко пробуют себя в политике. Певец Иосиф Кобзон является депутатом Госдумы II—VII созывов, а с 2011 года занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре. Оперная певица Мария Максакова был депутатом ГД VI созыва, как и актриса Мария Кожевникова. Режиссер Станислав Говорухин впервые стал депутатом Госдумы в 1993 году. Он возглавляет комитет ГД по культуре, был главой предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2012 года.
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