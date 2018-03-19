Россияне разошлись во мнениях по поводу людей искусства в политике

Сорок восемь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что музыканты или художники смогут «вмешиваться в политику», только если получат опыт работы политиков.

Респондентам задали такой вопрос: «Должны ли люди искусства вмешиваться в политику?». Еще 41 процент опрошенных счел, что это возможно, так как «каждый имеет право на свое мнение».

Одиннадцать процентов респондентов ответили «мне все равно» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 10 193 человека.