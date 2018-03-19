Читатели «Советского спорта» считают, что российскому футболу нужно вернуться к системе «весна-осень»

За возвращение к системе «весна-осень» проголосовало почти 65 процентов наших читателей.

Надо ли российскому футболу вернуться на систему «весна-осень»?

Почти каждый четвертый (около 24 процентов) полагает, что российский футбол ничто не спасет.

Чуть более восьми процентов читателей «Советского спорта» выбрали вариант, что при нынешней схеме «осень-весна» команды лучше готовы к осенней стадии еврокубков.

Меньшинство — около трех процентов респондентов — за аргентинскую систему — два турнира в год.