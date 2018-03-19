Цены на элитное жилье рухнули по всему миру

По итогам 2017 года снижение стоимости элитной жилой недвижимости отмечалось на трети мировых рынков. Об этом говорится в исследовании Prime International Residential Index (PIRI) международной консалтинговой компании Knight Frank, которое есть в распоряжении «Дома».

Столица России заняла по итогам 2017 года 98 место из 100 мировых рынков по динамике цен на элитную недвижимость. На 99 месте — Доха , где цены упали за год на 15 процентов, на последнем месте — нигерийский Лагос, где падение составило 25 процентов.

Стоимость элитной недвижимости Москвы снизилась за год на 9,2 процента, Санкт-Петербурга — на 7,4 процента. Такая динамика тесно связана с изменениями цен на нефть, отмечается в исследовании. Цены на недвижимость, как и на нефть, снизились в первой половине 2017-го, но продемонстрировали небольшой рост в конце года.

По данным за май 2017 года общая стоимость квартир в элитных новостройках в Москве составляла 222 миллиарда рублей. Районами-лидерами по средней стоимости элитного первичного жилья стали Остоженка, Патриаршие пруды и Таганка.