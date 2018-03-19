В день выборов президента в некоторых регионах страны прошли школьные референдумы 

В день президентских выборов 18 марта в нескольких регионах страны прошли школьные референдумы, передаёт ОТР.
В некоторых регионах России подводят итоги местных школьных референдумов. Их провели накануне, одновременно с выборами президента.
Во Владивостоке на голосование вынесли два вопроса: стоит ли переносить каникулы и нужен ли переход на электронные учебники. Своё мнение «за» и «против» выразили более 40 тысяч человек в 76 муниципальных школах города. Результаты референдума объявят 20 марта.
В городе Галич Костромской области голосовали, нужно ли детям продолжать учиться по субботам. Ранее, по проведённым опросам, мнения расходились.
А в 21-й школе Миасса Челябинской области голосовали на тему формы. Свои предложения на референдум представили производители, педагоги, родители и сами ученики. Победило предложение детей. Уже с 1 сентября в городе официальной будет повседневная, парадная и спортивная форма.