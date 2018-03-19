Малкина: препятствие голосованию россиян на территории Украины — ошибка

«Это недальновидное ошибочное действие со стороны украинских властей. Страна, которая заявляет о приверженности демократическим ценностям, должна была наоборот такую возможность обеспечить как можно лучше. И сделать все, чтобы граждане России смогли проголосовать на территории Украины . Кроме того, мы понимаем, что многие граждане России, проживающие на территории Украины, проголосовали бы не за Путина. Такое действие ставит под вопрос правомерности действий самой Украины», — заявила в эфире NewsOne доктор политических наук Анна Малкина.

Кроме того, эксперт считает, что призывы украинских политиков не признавать легитимность выборов в целом в России не имеют смысла, потому что никто — ни западные партнеры Украины, ни сама Украина не имеют права не признавать легитимность выборов, если они прошли с соблюдением международных правил.