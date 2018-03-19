«Это недальновидное ошибочное действие со стороны украинских властей. Страна, которая заявляет о приверженности демократическим ценностям, должна была наоборот такую возможность обеспечить как можно лучше. И сделать все, чтобы граждане России смогли проголосовать на территории Украины. Кроме того, мы понимаем, что многие граждане России, проживающие на территории Украины, проголосовали бы не за Путина. Такое действие ставит под вопрос правомерности действий самой Украины», — заявила в эфире NewsOne доктор политических наук Анна Малкина.
Кроме того, эксперт считает, что призывы украинских политиков не признавать легитимность выборов в целом в России не имеют смысла, потому что никто — ни западные партнеры Украины, ни сама Украина не имеют права не признавать легитимность выборов, если они прошли с соблюдением международных правил.
«Украина может не признавать выборы в Крыму, но это никак не повлияют на общий результат волеизъявления граждан России. Но как заявление, Украине следует его сделать», — сказала эксперт.