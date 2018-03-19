Чем старше, тем лучше: с возрастом повышается качество секса

Если вам уже перевалило за 35 и вы начали печалиться по поводу ухода молодости и женской красоты, сообщаем прекрасную новость — качество сексуальной жизни отныне будет только расти. Именно в этом пытаются убедить нас ученые, ссылаясь на результаты опроса.

С возрастом у многих женщин так получается, что на плотские утехи не остается ни сил, ни желания, да это не и особо нужно. Но, во-первых, для сохранения молодости регулярный секс просто необходим, а, во-вторых, ученые обещают улучшения качества интимной близости, что, согласитесь, весьма приятный бонус и компенсация ускользающей красоты. Логично предположить, что пик сексуальности приходится возраст от 20 до 30 лет. Это годы экспериментов, свободы и легкости, если вы еще не обременены семьей и детьми. Однако если говорить о качестве интимных контактов, то оно приходит к женщине гораздо позже, когда ее биологический возраст приблизится к отметке в 36 лет.

Специалисты провели опрос с участием около 3 тысяч женщин. Испытуемые были поделены на три группы по возрастным критериям. Первая — до 23 лет, вторая — от 23 до 35, третья — женщины от 36 лет и старше. Участницы заполняли опросники не тему количества половых актов в неделю, наличии оргазма и ощущения собственной привлекательности. Примечательно, что в третьей группе 8 из 10 женщин признались, что чувствовали себя максимально привлекательными и сексуальными. А вот представительницы «средней» группы, оказались не так довольны собой — соблазнительными в ней чувствовали себя лишь 4 женщины из 10. Самым юным участницам повезло больше, из них привлекательными себя назвали 7 женщин из 10. Лучше в третьей группе обстояли дела и с количеством и качеством оргазмов — почти 60% женщины отметили этот факт. В двух оставшихся группах этот показатель не до ходил до 50%. Что касается продолжительности полового акта, то ожидания тут оказывались завышенными и каждой третьей участнице опроса не хватило времени. А вот каждой десятой времени было даже больше, чем нужно. 81% респондентов, кстати, считают, что длительная и насыщенная интимная жизнь возможна с одним и тем же партнером.