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Число смертельных ДТП в 2017 году снизилось на 6 процентов, рассказали в ГИБДД
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Число смертельных ДТП в 2017 году снизилось на 6 процентов, рассказали в ГИБДД 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Число дорожных аварий со смертельным исходом в 2017 году снизилось на 6 процентов. Положительная тенденция сохранится и в этом году, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» начальник ГИБДД Михаил Черников.
«Согласно утверждённой Стратегии безопасности дорожного движения, через 6 лет мы должны снизить число смертей на дороге до четырёх на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель превышает 13 человек», — отметил он.
По его словам, чаще всего к смертельным авариям приводит выезд на встречную полосу. А вот пристёгиваться россияне стали чаще, кроме того, большинство стали использовать детские автокресла.
«И дело тут не в административном наказании, а в желании обеспечить безопасность ребёнку. Только в прошлом году в смертельных ДТП скончались более 700 детей, при этом в половине случаев родители не смогли обеспечить их безопасность», — пояснил Михаил Черников.
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