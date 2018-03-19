Число смертельных ДТП в 2017 году снизилось на 6 процентов, рассказали в ГИБДД

Михаил Черников. Число дорожных аварий со смертельным исходом в 2017 году снизилось на 6 процентов. Положительная тенденция сохранится и в этом году, заявил в эфире радио « Комсомольская правда » начальник ГИБДД

«Согласно утверждённой Стратегии безопасности дорожного движения, через 6 лет мы должны снизить число смертей на дороге до четырёх на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель превышает 13 человек», — отметил он.

По его словам, чаще всего к смертельным авариям приводит выезд на встречную полосу. А вот пристёгиваться россияне стали чаще, кроме того, большинство стали использовать детские автокресла.

«И дело тут не в административном наказании, а в желании обеспечить безопасность ребёнку. Только в прошлом году в смертельных ДТП скончались более 700 детей, при этом в половине случаев родители не смогли обеспечить их безопасность», — пояснил Михаил Черников.