Лишь каждый третий россиянин доволен работой поликлиник

Общероссийский народный фронт провел очередное исследование на тему, с какими жалобами на поликлиники обращаются чаще всего россияне. Сегодня в списке лидеров — очереди и сложности с получением направлений.

Всего активисты фронда опросили более 14 тысяч человек в разных регионах РФ . Выяснилось, что лишь каждый третий пациент российских амбулаторий доволен качеством их работы. Правда, ровно столько же готовы честно поставить своей поликлинике «пятерку». На «двойку» работу амбулатории оценивают 8% опрошенных, на «единичку» — еще 17%.

Неприятно то, что количество обращений, которые можно квалифицировать как «жалобы», неуклонно растет. На основе проведенного анализа экспертам удалось составить топ самых популярных недовольств граждан. На первое место уверенно вырвались большие очереди на исследования или к специалистам. Более половины опрошенных испытывали трудности с записью к врачу, а также в получении направления на анализы. Кроме того, люди отмечают дефицит кадров в поликлиниках — не хватает и участковых, и специалистов (о чем заявил каждый четвертый). Среди прочих жалоб — грязь, хамство, платные услуги. Каждый десятый никаких недостатков в работе поликлиник не нашел.