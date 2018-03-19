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«Люди идут за сильным и уверенным лидером»
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«Люди идут за сильным и уверенным лидером» 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
«Результат, безусловно, был ожидаем — в победе Владимира Владимировича никто не сомневался. Все социологические опросы говорили об этом. Да и мы, в Народном фронте, в принципе, мнение жителей страны понимали. Но что будет 76 процентов, — такого, конечно, не мог предсказать никто.
Есть одна особенность этих выборов — это чувство сопричастности каждого человека к тому, что он должен был сделать 18 марта. Насколько люди считали эти выборы своим общим делом, можно сравнить с Крымским референдумом 2014 года — там такое же было чувство. Люди пошли на выборы, они голосовали за сильного президента, за Владимира Путина, который одержал победу с таким сумасшедшим результатом. Это стало общим делом для жителей страны, которые стали одной командой с президентом.
Особенно важно, что это сделала молодежь, о которой только ленивый не говорил, что она не пойдет, а если и пойдет, то будет держать фигу в кармане. Но буквально в последний месяц мы стали замечать, что сама молодежь изменила свое мнение: молодые люди для себя поняли, что через какое-то время, когда, может быть, будет уже другой президент, они с гордостью будут вспоминать, что голосовали за Владимира Путина. Ребята нам говорили, что думают о том, что они ответят своим детям, когда те их спросят, голосовали ли они за Путина. Теперь они смогут сказать, что да, голосовали.
В марте прошлого года, когда молодежь выходила на Тверскую, она выходила не за Навального. Это был молодежный протест, он всегда присутствует. Молодежь меняет свое мнение. Они не жили в 90-х, но их винить в этом нельзя. Но и, конечно, во время этих выборов прошла мощная кампания, когда всем напомнили, что было в 90-х, что сделано за эти 18 лет — президент реально по крупицам страну собирал. Мы-то помним, на пороге чего находилась наша страна. И в этом смысле молодежь видит сильного, опытного и, самое главное, понятного человека, совершенно им понятного. Молодежь идет за сильным, за уверенным лидером».
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