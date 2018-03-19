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Зарплаты россиян в 2017 году выросли на 7%
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Зарплаты россиян в 2017 году выросли на 7% 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Средние заработные платы в России по итогам 2017 года увеличились на 7% или на 2,4 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты страны сообщила газета «Известия».
Издание отмечает, что рост показателей, прежде всего, отмечен в бюджетной сфере и на крупных промышленных предприятиях.
Номинальная заработная плата увеличилась на 7,2%, то есть до 39,1 тысячи рублей. Однако с учетом инфляции реальный рост покупательской способности составил 3,4%.
В минувшем году работодатели практически на 9% сократили просроченную задолженность перед сотрудниками. Они выплатили 239 миллионов рублей.
В целом за год увеличилась доля россиян, оценивающих свое материальное положение как хорошее или очень хорошее, передает РИА ФАН.
Министерство социального развития Московской области объявило об увеличении размера минимальной зарплаты в регионе. С 1 апреля 2018 года сотрудники не бюджетных организаций будут получать не меньше 14,2 тысячи рублей.
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