ВЦИОМ: более половины жителей РФ следят за своим питанием 

Более половины жителей России соблюдают диету по рекомендации врача или же стараются употреблять здоровую пищу. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения. Исследование показало, что число россиян, выбирающих самые дешёвые продукты, за 10 лет уменьшилось вдвое. В этом лишь 14% участников опроса сообщили, что не могут думать о качестве еды, потому что не могут себе этого позволить. По данным ВЦИОМ, у все большего числа россиян в приоритете спорт и здоровый образ жизни.