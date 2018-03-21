Ещё
ВЦИОМ: более половины жителей РФ следят за своим питанием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: более половины жителей РФ следят за своим питанием 

Авторадио 55 минут назад
Фото: Суть Событий
Более половины жителей России соблюдают диету по рекомендации врача или же стараются употреблять здоровую пищу. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения. Исследование показало, что число россиян, выбирающих самые дешёвые продукты, за 10 лет уменьшилось вдвое. В этом лишь 14% участников опроса сообщили, что не могут думать о качестве еды, потому что не могут себе этого позволить. По данным ВЦИОМ, у все большего числа россиян в приоритете спорт и здоровый образ жизни.
Авторадио: последние новости
МИД рассказал, как голосовали россияне за рубежом Россияне стали больше заботиться о своем здоровье - ВЦИОМ Средняя зарплата россиян выросла на 7% в 2017 году
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию221
Как Путин поступит с Собчак после выборов521
Назван главный итог звонка Трампа Путину220
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье35
Израиль уничтожил ядерный реактор в Сирии110
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение