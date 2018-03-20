Россияне готовы выбирать продукты в магазинах по цветам упаковки

Введение трехцветной маркировки продуктов поддерживает большинство россиян. Такой ответ в ходе опроса ВЦИОМ дали более 80% респондентов.

Авторы законопроекта из Ростребнадзора предлагают обозначать зеленым цветом товары с незначительным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Желтым обозначат продукты со средним содержанием, красным цветом — с высоким.

В опросе против выступили 14% россиян. А вот 77% респондентов готовы выбирать продукты, ориентируясь на маркировку. В большей степени — 83% — идею одобряют женщины и пенсионеры. 33% молодых россиян уверены, что не будут обращаться внимания на цветовые обозначения. Такого же мнения придерживаются 29% мужчин.

Сейчас, покупая товары в магазинах, участники опроса в основном ориентируются на срок годности. Об этом рассказали 82% опрошенных. Еще 45% респондентов внимательно читают состав продукта.