Россияне бьют рекорды здорового образа жизни

Россияне выбрали здоровый образ жизни — или, по крайней мере, сказали, что выбрали. По данным опроса ВЦИОМ, 60% граждан следят за питанием, соблюдают диету по рекомендациям врача или самостоятельно стараются употреблять более здоровую пищу. Это максимальный показатель за всю историю измерений, утверждает ВЦИОМ

Число россиян, которые едят самые дешевые продукты, за десять лет уменьшилось вдвое. Только 14% респондентов ответили, что не думают о качестве еды, так как не могут себе этого позволить.

Более популярными становятся спорт и здоровый образ жизни. 79% участников опроса сказали, что регулярно делают физические упражнения (три года назад — 61%). Это тенденция последних десяти лет, подтверждает старший научный сотрудник Центра социально-политического мониторинга Андрей Покида

Андрей Покида старший научный сотрудник Центра социально-политического мониторинга «Это тенденция не последнего года, а уже последних десяти лет. Мы там тоже проводили ряд опросов, и начиная с 2008 года россияне как раз интересуются здоровым образом жизни. Последние срезы показывали, что действительно уменьшается количество людей, которые имеют вредные привычки, становится больше людей, которые пытаются следить за своим здоровьем, вводят в свою программу физические упражнения. Основной элемент по мнению граждан — это как раз культура питания, на нее обращают больше всего внимания. То есть для граждан именно культура питания — это и есть основа здорового образа жизни. Мода превратилась уже в привычку. Примерно на 20% больше людей стали следовать здоровому образу жизни: бросили курить, стали меньше потреблять алкоголь, больше заниматься спортом».

А вот от сигарет россияне отказываться не спешат. Число курильщиков за год сократилось не сильно — с 32% до 29%. Эта разница укладывается в рамки статистической погрешности.

Опрос проходил 25-26 февраля и 15-16 марта. В нем участвовали 2000 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.