Ещё
Россияне бьют рекорды здорового образа жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне бьют рекорды здорового образа жизни 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: BFM.RU
Россияне выбрали здоровый образ жизни — или, по крайней мере, сказали, что выбрали. По данным опроса ВЦИОМ, 60% граждан следят за питанием, соблюдают диету по рекомендациям врача или самостоятельно стараются употреблять более здоровую пищу. Это максимальный показатель за всю историю измерений, утверждает ВЦИОМ.
Число россиян, которые едят самые дешевые продукты, за десять лет уменьшилось вдвое. Только 14% респондентов ответили, что не думают о качестве еды, так как не могут себе этого позволить.
Более популярными становятся спорт и здоровый образ жизни. 79% участников опроса сказали, что регулярно делают физические упражнения (три года назад — 61%). Это тенденция последних десяти лет, подтверждает старший научный сотрудник Центра социально-политического мониторинга Андрей Покида.
Андрей Покида старший научный сотрудник Центра социально-политического мониторинга «Это тенденция не последнего года, а уже последних десяти лет. Мы там тоже проводили ряд опросов, и начиная с 2008 года россияне как раз интересуются здоровым образом жизни. Последние срезы показывали, что действительно уменьшается количество людей, которые имеют вредные привычки, становится больше людей, которые пытаются следить за своим здоровьем, вводят в свою программу физические упражнения. Основной элемент по мнению граждан — это как раз культура питания, на нее обращают больше всего внимания. То есть для граждан именно культура питания — это и есть основа здорового образа жизни. Мода превратилась уже в привычку. Примерно на 20% больше людей стали следовать здоровому образу жизни: бросили курить, стали меньше потреблять алкоголь, больше заниматься спортом».
А вот от сигарет россияне отказываться не спешат. Число курильщиков за год сократилось не сильно — с 32% до 29%. Эта разница укладывается в рамки статистической погрешности.
Опрос проходил 25-26 февраля и 15-16 марта. В нем участвовали 2000 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.
BFM.RU: последние новости
Большинство немцев выступают за сближение с Россией Выборы-2018: вопросы, которые волнуют всех В центре Москвы обрушилось здание
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание33
«Газпром» испугался за свои активы на Украине152
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Черноморский флот бессилен против ВМС США591
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»56
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение