Россияне стали реже болеть туберкулезом

По данным Минздрава России и Роспотребнадзора, заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась в полтора раза. Об этом пишет газета «Известия»

Министерстве здравоохранения заявили, что снижение заболеваемости туберкулезом среди россиян «происходит на фоне повышения охвата населения профилактическими осмотрами».

"Выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи больным туберкулезом: амбулаторное звено, специализированные медорганизации и в особо сложных случаях — профильные федеральные научно-исследовательские институты", — отметили в ведомстве.

При этом за последние три года новых зараженных туберкулезом стало на 20% меньше.