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Россияне стали реже болеть туберкулезом
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Россияне стали реже болеть туберкулезом 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: ТАСС
По данным Минздрава России и Роспотребнадзора, заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась в полтора раза. Об этом пишет газета «Известия».
В Министерстве здравоохранения заявили, что снижение заболеваемости туберкулезом среди россиян «происходит на фоне повышения охвата населения профилактическими осмотрами».
"Выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи больным туберкулезом: амбулаторное звено, специализированные медорганизации и в особо сложных случаях — профильные федеральные научно-исследовательские институты", — отметили в ведомстве.
При этом за последние три года новых зараженных туберкулезом стало на 20% меньше.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о снижении смертности в России, в частности, от туберкулеза.
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