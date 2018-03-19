МИД рассказал, как голосовали россияне за рубежом 

Явка на избирательные участки россиян за рубежом стала беспрецедентно высокой. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, организовано дополнительно большое количество избирательных участков даже там, где никогда не проводили голосование». Об этом пишет ТАСС. Так, в Нью-Йорке ради исполнения своего гражданского долга люди выстаивали огромные очереди у входа в консульство, несмотря аномальный холод. Никого не испугали и провокации — накануне неизвестные облили здание российского диппредставительства в Нью-Йорке краской. Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о прошедшей избирательной кампании, подвергла резкой критике стиль поведения и риторику кандидатов во время дебатов. Она даже пообещала сделать подборку ярких высказываний по международной теме, которая подтверждает некомпетентность кандидатов. Накануне, в день голосования, Мария Захарова пообщалась на участках с гражданами, и они также жаловались на дебаты.