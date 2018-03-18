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«Ростелеком» заявил о десятках атак на видеотрансляции выборов
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«Ростелеком» заявил о десятках атак на видеотрансляции выборов 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает «Интерфакс». Он назвал эти атаки достаточно серьезными.
Тем не менее, мощности атак он называть отказался. Также пока не раскрывается, откуда их произвелию.
«Вся система видеонаблюдения показала себя отлично, результат –1,4 млн россиян и не только россиян наблюдало сегодня в прямом эфире, в онлайне, за процедурами выборов», — пояснил Осеевский.
Всю информацию о ходе выборов сохранят, так как она является «источником для объективной оценки результатов» выборов.
Напомним: порядка 1 миллиона 212 тысяч человек воспользовались открытым порталом трансляции видеонаблюдения за выборами президента России. Такая цифра была актуальна на 17:30 по московскому времени.
В 2012 году на выборах президента России за процедурой голосования наблюдали 3,5 миллиона человек, которые просмотрели 7,9 миллиона трансляций. Всего было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.
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