«Ростелеком» заявил о десятках атак на видеотрансляции выборов

Тем не менее, мощности атак он называть отказался. Также пока не раскрывается, откуда их произвелию.

«Вся система видеонаблюдения показала себя отлично, результат –1,4 млн россиян и не только россиян наблюдало сегодня в прямом эфире, в онлайне, за процедурами выборов», — пояснил Осеевский.

Всю информацию о ходе выборов сохранят, так как она является «источником для объективной оценки результатов» выборов.

Напомним: порядка 1 миллиона 212 тысяч человек воспользовались открытым порталом трансляции видеонаблюдения за выборами президента России. Такая цифра была актуальна на 17:30 по московскому времени.

В 2012 году на выборах президента России за процедурой голосования наблюдали 3,5 миллиона человек, которые просмотрели 7,9 миллиона трансляций. Всего было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.