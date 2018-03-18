Более 90 тысяч родителей в Нижегородской области приняли участие в школьном опросе

92 тысячи человек в Нижегородской области приняли участие в школьном опросе по данным на 14.00. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина , лидерами по активности являются Автозаводский район Нижнего Новгорода (12600 родителей) и Ленинский (9300).

«Я посетил школу № 113 и пообщался с родителями, которые участвовали в школьном опросе. Все они отметили, что это очень важная идея. Им интересны как узкие вопросы — школьная форма, использование телефона на уроках, так и те, которые касаются всей системы образования в целом. Также я услышал от родителей слова благодарности за то, что они включены в работу школы, что их мнение услышано», — рассказал Сергей Злобин.

Напомним, школьный опрос проходит в 513 школах Нижегородской области 18 марта 2018 года. Опрос состоит из двух основных блоков: 13 общих региональных вопросов и 3 вопроса, касающиеся каждой школы в отдельности. Вопросы затрагивают только образовательную деятельность школы — это введение единой школьной формы, выбора второго иностранного языка для своего ребенка, вопросы доступности информации о школьной жизни ребенка, обеспечения безопасности во время пребывания в школе и многие другие.

Итоги школьного опроса по всему региону будут подведены 23 марта. Предварительные итоги по каждому району можно увидеть уже 19 марта на сайтах образовательных учреждений, управлений образования районов и городских округов.