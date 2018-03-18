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Лихачев рассказал о провокациях на выборах президента России по всему миру
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Лихачев рассказал о провокациях на выборах президента России по всему миру 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОПЫТКИ ПРОВОКАЦИЙ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ РОССИЯН НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА БЫЛИ, ПОМИМО УКРАИНЫ, В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, США И РЯДЕ ДРУГИХ ТОЧЕК — ЧЛЕН ЦИК РФ ЛИХАЧЕВ
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