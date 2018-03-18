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Свой гражданский долг охотнее выполняют женщины
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Свой гражданский долг охотнее выполняют женщины 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
В голосовании на выборах президента активнее участвуют представительницы прекрасного пола — 55,4%. Такие данные следуют из опроса ситуационного центра Smart ExitPoll ВЦИОМ.
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