Жители Тольятти пожаловались ученым на плохое качество жизни

При составлении рейтинга эксперты просили горожан ответить на вопрос, готовы ли они в ближайший год или два покинуть родные края. Также исследователей заинтересовали причины остаться или уехать.

— Люди чаще всего уезжают в другие города в поисках лучшей жизни, высокооплачиваемой и квалифицированной работы, условий для получения образования и самореализации, а также в поисках свободы для создания собственного бизнеса. Чем меньше причин остаться, тем хуже качество жизни в городе. И наоборот — нежелание уезжать говорит о комфортности среды для жителей, — пояснили исследователи.