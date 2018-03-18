Жители Тольятти пожаловались ученым на плохое качество жизни 

Каждый пятый житель Тольятти планирует уехать из города. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Финансовым университетом при Правительстве РФ.
При составлении рейтинга эксперты просили горожан ответить на вопрос, готовы ли они в ближайший год или два покинуть родные края. Также исследователей заинтересовали причины остаться или уехать.
— Люди чаще всего уезжают в другие города в поисках лучшей жизни, высокооплачиваемой и квалифицированной работы, условий для получения образования и самореализации, а также в поисках свободы для создания собственного бизнеса. Чем меньше причин остаться, тем хуже качество жизни в городе. И наоборот — нежелание уезжать говорит о комфортности среды для жителей, — пояснили исследователи.
Эксперты опросили жителей 38 городов. По итогам исследования специалисты подсчитали общую долю возможных мигрантов. Список возглавила Махачкала. 20% жителей города готовы уехать в поисках лучшей жизни. На втором месте Тольятти и 19%. Замыкает тройку лидеров Омск с 17%. Областная столица же находится в конце рейтинга. Примерно каждый двадцатый житель Самары по тем или иным причинам планирует покинуть город. Одну строчку столица региона делит с Рязанью, Нижним Новгородом, Севастополем и Казанью. Замыкают список Москва, Тюмень и Санкт-Петербург.