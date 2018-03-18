В регионах Северо-Запада явка избирателей приблизилась к 60 процентам

В большинстве регионов Северо-Западного федерального округа явка на выборах президента РФ на 18 часов приблизилась к 60 процентам.

Явка в Карелии к шести вечера преодолела рубеж в 51,2 процента. В Республике Коми явка составила 55,2 процента, а в Архангельской области — 53,9 процента. При этом избиратели на Новой Земле проголосовали с показателем 98 процентов.