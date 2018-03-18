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В регионах Северо-Запада явка избирателей приблизилась к 60 процентам
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В регионах Северо-Запада явка избирателей приблизилась к 60 процентам 

Российская Газета 5 часов назад
В большинстве регионов Северо-Западного федерального округа явка на выборах президента РФ на 18 часов приблизилась к 60 процентам.
В Вологодской области явка составила 58,9 процента. В тринадцати муниципальных районах, а также городе Череповце этот показатель выше 60 процентов.
На Новгородчине к избирательным урнам пришли 52,5 процента жителей региона. Наиболее активно голосуют в Мошенском районе, там 63,5 процента. В Мурманской области явка превысила 60 процентов, а в Полярных зорях составляет чуть больше 70. Схожий показатель и в Псковской области — 59,7 процента. В Ненецком автономном округе на 18 часов явка составила 59,1 процента.
Явка в Карелии к шести вечера преодолела рубеж в 51,2 процента. В Республике Коми явка составила 55,2 процента, а в Архангельской области — 53,9 процента. При этом избиратели на Новой Земле проголосовали с показателем 98 процентов.
По состоянию на 18 часов явка на выборы в Северной столице составила 55,47 процента, всего на текущий момент проголосовали 1 млн 975 тысяч 133 человека. Об этом рассказала заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова в Доме журналиста. Всего в городе на Неве открыты 1 880 избирательных участков, а горожане имеют возможность проголосовать даже на вокзалах и в аэропорту. В Ленинградской области на выборах президента по данным на 18.00 проголосовали 61,32 процента избирателей, сообщают в областной избирательной комиссии.
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