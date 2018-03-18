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В Италии растёт число «работающих бедных»
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В Италии растёт число «работающих бедных» 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
В Италии над 11,7 процентами работающих, что составляет порядка 2,6 млн человек, нависла угроза бедности. Об этом пишет ANSA, ссылаясь на данные Eurostat. Таким образом, согласно европейской статистике, под категорию «работающий бедный» («working poor») в «бель паэзе» подпадает каждый восьмой наёмный труженик.
По данному негативному показателю Италия занимает одно из первых мест в Евросоюзе. Хуже обстоят дела лишь в Румынии, Греции, Испании и Люксембургу. По данным же Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL), отмечает агентство, данная категория насчитывает свыше 4,5 млн человек. Речь, прежде всего, идёт о тех, кто связан с работодателями временными договорами, а также вынужден работать на полставки.
Однако, «работающие бедные» в Италии встречаются и среди имеющих и постоянное трудовые договоры. Из них, согласно приведённым данным Eurostat, к категории риска относятся 7,5 процента, тогда как среди имеющие временные договоры в неё попадают 20,5 процента, а среди работающих на полставки — 19,9 процента. В общей сложности, под угрозой бедности находятся 10 процентов работающих мужчин и 9,1 процент женщин.
«Количество занятых лишь частично дает представление об условиях труда в Италии, где качество занятости постоянно и прогрессивно ухудшается. — считает директор действующего при CGIL исследовательского центра Fondazione Di Vittorio Фульвио Фаммоне. — Возобновление экономического роста пока не способно создать адекватные условия для количественного и качественного роста занятости, так как большинство предприятий заботит лишь ближайшее будущее и конкуренция цен».
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