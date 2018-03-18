Россияне в Италии могут проголосовать на выборах на 21 участке

Россияне в Италии голосуют на выборах президента РФ. При дипломатических представительств и русских культурных центров был создан 21 избирательный участок.

В субботу, 17 марта, в рамках досрочного голосования свой гражданский долг исполнили россияне, проживающие в Анконе, Бари, Болонье, Вероне , Катании, Местре ( Венеция ), Неаполе , Перудже, Пизе, Реджо-ди-Калабрии, Ренде, Сан-Ремо, Специи, Таджи , Турина и Флоренции . Как сообщил «РГ» консул РФ Риме Валерий Лысункин, вчера проголосовали 549 человек.

В воскресенье голосуют российские граждане в Риме, Милане Генуи и Палермо.

В этом году в итальянской столице впервые работают сразу две избирательные комиссии — при консульстве РФ и при Русском Центре Культуры и Науки (РЦНК).

По состоянию на 12:00 по местному времени (14:00 мск), в консульстве проголосовало 614 избирателей.