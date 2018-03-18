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Россияне в Италии могут проголосовать на выборах на 21 участке
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Россияне в Италии могут проголосовать на выборах на 21 участке 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
Россияне в Италии голосуют на выборах президента РФ. При дипломатических представительств и русских культурных центров был создан 21 избирательный участок.
В субботу, 17 марта, в рамках досрочного голосования свой гражданский долг исполнили россияне, проживающие в Анконе, Бари, Болонье, Вероне, Катании, Местре (Венеция), Неаполе, Перудже, Пизе, Реджо-ди-Калабрии, Ренде, Сан-Ремо, Специи, Таджи, Турина и Флоренции. Как сообщил «РГ» консул РФ в Риме Валерий Лысункин, вчера проголосовали 549 человек.
В воскресенье голосуют российские граждане в Риме, Милане, Генуи и Палермо.
В этом году в итальянской столице впервые работают сразу две избирательные комиссии — при консульстве РФ и при Русском Центре Культуры и Науки (РЦНК).
По состоянию на 12:00 по местному времени (14:00 мск), в консульстве проголосовало 614 избирателей.
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