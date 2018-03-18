С ветерком: россиянин прибыл к избирательному участку на дельтаплане

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Глава зарубежной ТИК: Европа вряд ли одобрит запрет Украины на голосование россиян в стране

Правозащитная организация рассказала о насилии по отношению к беженцам в Париже

В ЦИК заявили о высокой степени прозрачности выборов в России