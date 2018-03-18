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С ветерком: россиянин прибыл к избирательному участку на дельтаплане
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С ветерком: россиянин прибыл к избирательному участку на дельтаплане 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Житель деревни Елизарово Дивеевского района Нижегородской области Александр Вихорев решил не искать избирательный участок поближе к дому. Вместо этого россиянин воспользовался дельтапланом и перелетел для голосования в Арзамасский район.
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