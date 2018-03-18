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Владимир Звоновский: «Пока явка на выборах превышает уровень 2012 года»
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Владимир Звоновский: «Пока явка на выборах превышает уровень 2012 года» 

Волга Ньюс 10 часов назад
Так, президент «Фонда социальных исследований» Владимир Звоновский заявил, что явку избирателей нельзя назвать сверхвысокой, однако, она пока превышает уровень 2012 года, как в стране, так и по региону.
"С 1996 года активность избирателей на президентских выборов не сильно варьировалась и достигала 64-70%", — сообщил эксперт.
В числе отличий текущей кампании Звоновский назвал высокую техническую оснащенность. «Если оценивать техническую вооруженность избирательной комиссии — на прошлых выборах и на нынешних — это небо и земля. Ранее все делалось на бумажных носителях, теперь все завязано на гаджетах. Даже мы, социологи, теперь все опросы проводим на планшетах», — рассказал эксперт.
Также Владимир Звоновский прокомментировал различие в выборной активности городских и сельских территорий. Так, в Камышлинском, Пестравском и Похвистневском районах на 12:00 явка превысила 56%.
"Это связано с обычным для сел режимом жизни, когда все наиболее значимые события происходят в утренние часы. Вторая причина — в сельских районах влиятельный административный ресурс, который проявляет себя также в утренние часы", — сказал эксперт.
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