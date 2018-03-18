Владимир Звоновский: «Пока явка на выборах превышает уровень 2012 года»

Так, президент «Фонда социальных исследований» Владимир Звоновский заявил, что явку избирателей нельзя назвать сверхвысокой, однако, она пока превышает уровень 2012 года, как в стране, так и по региону.

"С 1996 года активность избирателей на президентских выборов не сильно варьировалась и достигала 64-70%", — сообщил эксперт.

В числе отличий текущей кампании Звоновский назвал высокую техническую оснащенность. «Если оценивать техническую вооруженность избирательной комиссии — на прошлых выборах и на нынешних — это небо и земля. Ранее все делалось на бумажных носителях, теперь все завязано на гаджетах. Даже мы, социологи, теперь все опросы проводим на планшетах», — рассказал эксперт.

Также Владимир Звоновский прокомментировал различие в выборной активности городских и сельских территорий. Так, в Камышлинском, Пестравском и Похвистневском районах на 12:00 явка превысила 56%.

"Это связано с обычным для сел режимом жизни, когда все наиболее значимые события происходят в утренние часы. Вторая причина — в сельских районах влиятельный административный ресурс, который проявляет себя также в утренние часы", — сказал эксперт.