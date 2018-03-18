По данным Петербургского горизбиркома, худшая явка на избирательные участки, где проходят президентские выборы, на 12.00 отмечается в Василеостровском районе — там проголосовали всего около 12 процентов от списочного состава избирателей.
Лучшая явка — около 24 процентов — в Петродворцовом районе.
Как уже сообщал «Интересант», в целом по Петербургу явка по данным на 12.00 — худшая в стране. Она составляет 16,24 процента. Это явно недостаточная цифра для того, чтобы выборы в нашем городе были признаны успешными.