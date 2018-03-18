В Петербурге худшая явка — на Васильевском острове, лучшая — в Петродворцовом районе

По данным Петербургского горизбиркома, худшая явка на избирательные участки, где проходят президентские выборы, на 12.00 отмечается в Василеостровском районе — там проголосовали всего около 12 процентов от списочного состава избирателей.

Лучшая явка — около 24 процентов — в Петродворцовом районе.