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В Петербурге худшая явка — на Васильевском острове, лучшая — в Петродворцовом районе
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В Петербурге худшая явка — на Васильевском острове, лучшая — в Петродворцовом районе 

Интересант 11 часов назад
По данным Петербургского горизбиркома, худшая явка на избирательные участки, где проходят президентские выборы, на 12.00 отмечается в Василеостровском районе — там проголосовали всего около 12 процентов от списочного состава избирателей.
Лучшая явка — около 24 процентов — в Петродворцовом районе.
Как уже сообщал «Интересант», в целом по Петербургу явка по данным на 12.00 — худшая в стране. Она составляет 16,24 процента. Это явно недостаточная цифра для того, чтобы выборы в нашем городе были признаны успешными.
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