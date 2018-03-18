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В ЦИК заявили о высокой степени прозрачности выборов в России
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В ЦИК заявили о высокой степени прозрачности выборов в России 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что выборы президента России проводятся на высочайшем уровне открытости. «Ни в одной стране мира нет той открытости, как у нас. При такой степени открытости видны все малейшие нарушения. Тем более грубые нарушения, мы их фиксируем, мы не бегаем, не прячемся, не пытаемся скрыть», — заявил он.
Ранее наблюдатель из Германии, лидер фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер в беседе с RT поделился впечатлениями о том, как проходят президентские выборы в Крыму.
RT ведёт текстовую трансляцию процесса выборов.
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