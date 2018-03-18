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В ЦИК заявили о высокой степени прозрачности выборов президента РФ
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В ЦИК заявили о высокой степени прозрачности выборов президента РФ 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам зампреда ведомтства, подобной открытости нет ни в одной стране мира.
Заместитель представителя ЦИК Николай Булаев заявил, что выборы президента России проводятся на высочайшем уровне открытости.
По словам Булаева, сотрудники ЦИКА своевременно реагируют даже на малейшие нарушения в ходе голосования.
«Ни в одной стране мира нет той открытости, как у нас. При такой степени открытости видны все малейшие нарушения. Тем более грубые нарушения, мы их фиксируем, мы не бегаем, не прячемся, не пытаемся скрыть», — приводит слова зампреда ЦИК RT.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что единственным серьезным инцидентом стала ночная DDOS-атака на официальный сайт ведомства. Она проводилась с территории 15 стран, но не нанесла ущерба. Все последствия кибернападения были оперативно устранены. ЦИК работает в нормальном режиме.
Между тем, по данным центризберкома, к настоящему времени явка на выборах президента-2018 превышает показатели 2012 года. Средний показатель явки по регионам составляет 60% и более.
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