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Больше 44 процентов жителей Поморья проголосовали на выборах
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Больше 44 процентов жителей Поморья проголосовали на выборах 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
К 15.00 в Архангельской области на выборах президента РФ проголосовали 404460 жителей региона или 44,28 процента от всех, включенных в списки избирателей.
По информации областной избирательной комиссии, наиболее активно голосуют в городе Мирном: здесь живут те, кто служит на космодроме Плесецк. Явка составила 63,19 процента. Между тем в городе Котласе проголосовали 49,31 процента избирателей, в Ленском районе на участки пришли более 48 процентов.
В Соломбальском округе Архангельска на участки к 15.00 пришли 36,99 процента жителей, в Исакогорском округе города в голосовании приняли участие 38,22 процента от общего числа избирателей. В Онежском районе на участки пришли 38,09 процента.
— Мы ждем, что и после 15 часов избиратели Архангельской области будут активно приходить на участки, — отметил председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.
Необходимо отметить, что 18 марта в восьми городах Архангельской области проходит также рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
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