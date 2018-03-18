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В регионах Средней Волги к 10 часам проголосовали 10% избирателей
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В регионах Средней Волги к 10 часам проголосовали 10% избирателей 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
На втором месте — 11,91 процента — Пензенская область. Здесь в воскресенье открылись 1 102 избирательных участка, 373 из них оборудованы системой видеонаблюдения. В родную Пензу в день выборов приехал Герой России космонавт Александр Самокутяев. Он пришел голосовать на избирательный участок в школе № 56, где когда-то учился.
Тройку лидеров замыкает Самарская область — здесь показатель явки составил 10,17 процента. В регионе работают 1789 избирательных участков. В списки для голосования включены почти 2,5 миллиона избирателей, из них около 70 тысяч планируют голосовать не по месту прописки. За ходом волеизъявления следят около 3000 общественных наблюдателей, в том числе от ОБСЕ. 80 процентов населения области голосуют на участках, где имеется видеонаблюдение.
Одновременно с выборами президента РФ многие волжане сегодня проголосуют за проекты по программе «Формирование комфортной городской среды», а также примут участие в опросах. Жителям Самары предстоит решить вопрос внешнего вида подпорной стены на площади Славы, в Тольятти — одобрить или отклонить строительство двух магистралей и выбрать место размещения будущего центра спортивной гимнастики «Немов-Центр».
В Оренбуржье, где действуют 1754 избирательных участка, утренняя явка составила ровно 10 процентов. Одним из первых проголосовал губернатор региона Юрий Берг — он явился на избирательный участок в Пригородном уже к восьми утра.
В одиннадцати городах области, включая Оренбург, сегодня состоится также рейтинговое голосование по проектам «Городская среда».
Голосование по отбору общественных территорий для благоустройства проходит и в Саратове. Всего по области в списки избирателей внесены 1 миллион 925 тысяч человек. В регионе работает почти 1900 избирательных участков. За первые два часа явка составила 7,23 процента.
В Ульяновской области показатель утренней явки составил 7,07 процента. Здесь действуют 989 избирательных участков. На 200 из них проходит также рейтинговое голосование за проекты благоустройства территорий. Проекты-победители будут реализованы в этом году.
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