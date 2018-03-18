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К полудню на юге страны проголосовали более четверти избирателей
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К полудню на юге страны проголосовали более четверти избирателей 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
К полудню в Ростовской области явка составила больше четверти от общего числа избирателей — 25,07 процента. По данным избиркома, принять участие в голосовании могут более 3 миллионов 182 тысяч человек, из них 45,5 тысячи — впервые.
Свой голос уже отдал губернатор области Василий Голубев с супругой, а также глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, который подчеркнул, что человек верующий не может быть быть индифферентен к судьбе своего отечества.
В Ингушетии явка на 12 часов была 29,1 процента, а всего избирателей — около 220 тысяч. На участок вместе с четырьмя своими детьми пришел глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности.
В Астраханской области явка избирателей к этому времени составляет 26,39 процента. На территории региона зарегистрировано 738742 избирателя. Впервые в выборах президента принимают участие около девяти тысяч молодых астраханцев.
В Калмыкии проголосовать пришли 35,73 процента, наибольшая явка зафиксирована в Чернощемельском районе. Там проголосовали уже 55,12 процента избирателей. А всего возможность отдать свой голос за одного из кандидатов имеют 201 742 избирателя.
В Дагестане к полудню проголосовали 32 процента избирателей, принять участие в голосовании может один миллион 677 тысяч 969 человек. В Волгоградской области к 12:00 галочки в бюллетенях поставили 29,44 процента избирателей.
В Карачаево-Черкесской республике к полудню проголосовали 108155 избирателей, что составляет 37,36 процента от общего количества. В ходе выборов президента РФ в 2012 году явка на аналогичный отрезок времени составила 30,96 процента.
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