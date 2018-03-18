Явка на выборах в Москве к полудню достигла 18,14 процента 

Москвичи продолжают активно приходить на избирательные участки в столице — по состоянию на 12 часов дня явка составила 18,14 процента, что ощутимо выше такого же показателя прошлых президентских выборов 2012 года.
"Тогда к полудню проголосовали 13,6 процента московских избирателей", — наполнил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
В лидеры по активности избирателей среди районов Москвы вышел Троицкий административный округ — там проголосовали 25,28 процента избирателей. Также более 20 процентов избирателей проголосовали в районах Северный, Выхино-Жулебино, Москворечье-Сабурово и других. Наименьшая активность в Измайлово — там проголосовали 9,48 процента избирателей.
Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открыты более 3620 избирательных участков — за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке — посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте nashvybor2018.ru.