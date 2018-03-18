В Удмуртии явка на выборах президента России составила 29 процентов

Удмуртии явка на выборах президента России по данным на 12.00 по местному времени составила 29,55 процента. Об этом сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Виктор Кушко.

Пять районов превысили явку в 40 процентов: Алнашский — 44,35, Юкаменский — 42,97, Дебесский — 41,36, Селтинский — 40,46 и Каракулинский — 40,28 процента.

Столица Удмуртии — Ижевск , по явке находится в конце списка. Здесь, в зависимости от районов, она составила от 22,74 до 26,16 процента.

В 8.00 по местному времени в Удмуртии открылись 1204 участка. Из них 21 работают в местах временного пребывания. В территориальные комиссии от граждан с желанием проголосовать не по месту проживания, было подано более 30 тысяч заявлений. Еще более 11 тысяч заявлений зарегистрировали через сайт «Госуслуг». Международных наблюдателей в Удмуртии не заявлено.