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В Удмуртии явка на выборах президента России составила 29 процентов
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В Удмуртии явка на выборах президента России составила 29 процентов 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
В Удмуртии явка на выборах президента России по данным на 12.00 по местному времени составила 29,55 процента. Об этом сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Виктор Кушко.
Пять районов превысили явку в 40 процентов: Алнашский — 44,35, Юкаменский — 42,97, Дебесский — 41,36, Селтинский — 40,46 и Каракулинский — 40,28 процента.
Столица Удмуртии — Ижевск, по явке находится в конце списка. Здесь, в зависимости от районов, она составила от 22,74 до 26,16 процента.
В 8.00 по местному времени в Удмуртии открылись 1204 участка. Из них 21 работают в местах временного пребывания. В территориальные комиссии от граждан с желанием проголосовать не по месту проживания, было подано более 30 тысяч заявлений. Еще более 11 тысяч заявлений зарегистрировали через сайт «Госуслуг». Международных наблюдателей в Удмуртии не заявлено.
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