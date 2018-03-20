Министр спорта раскритиковал результаты сборной России по биатлону 

Его слова приводит агентство ТАСС.
«Результаты последних лет соответствовали тому, что мы увидели сейчас. И дело не в том, что в Олимпиаде у нас участвовали всего четыре биатлониста. С учётом того, сколько сделано для биатлона в нашей стране, сколько людей им занимается, сколько баз построено, они обязаны выступать лучше. Начинается новый олимпийский цикл, и нам с Союзом биатлонистов России предстоит большая работа», — сказал Колобков.
На Олимпиаде в Пхёнчхане Россия осталась без медалей в биатлоне впервые в истории зимних Игр.