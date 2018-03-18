Во всех регионах Урала завершилось голосование

На территории Уральского федерального округа избирательные участки закрылись на подсчет голосов. По данным региональных избиркомов, обнародованным в шесть вечера, голосовали уральцы и сибиряки весьма активно.

Так, в Свердловской области явка составила 56,50 процента — свои голоса кандидатам отдали 1 888 391 среднеуралец. Активнее всего голосовал Пелым — 69,49 процента. В Екатеринбурге явка составила — 53 процента, а в Нижнем Тагиле — 57.

Курганской области на участки пришли 401 286 человек — это 57,02 процента от общего числа избирателей. Лидируют Частоозерский (75,91), Мокроусовский (66,42) и Шадринский районы (66 процента).