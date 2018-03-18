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Во всех регионах Урала завершилось голосование
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Во всех регионах Урала завершилось голосование 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
На территории Уральского федерального округа избирательные участки закрылись на подсчет голосов. По данным региональных избиркомов, обнародованным в шесть вечера, голосовали уральцы и сибиряки весьма активно.
Так, в Свердловской области явка составила 56,50 процента — свои голоса кандидатам отдали 1 888 391 среднеуралец. Активнее всего голосовал Пелым — 69,49 процента. В Екатеринбурге явка составила — 53 процента, а в Нижнем Тагиле — 57.
В Курганской области на участки пришли 401 286 человек — это 57,02 процента от общего числа избирателей. Лидируют Частоозерский (75,91), Мокроусовский (66,42) и Шадринский районы (66 процента).
314 488 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа проголосовали на президентских выборах — 84,86 процента. Среди городского населения самые активные избиратели живут в Муравленко, Новом Уренгое — 90,45 процента, Ноябрьске (83,77) и Губкинском (79,39).
"Интерфакс" сообщает, что явка избирателей в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре составила 64,44 процента (722 116 человека). Самые высокие показатели — в сельских территориях: например, в Нефтеюганском районе проголосовали 82,41 процента избирателей.
В Челябинской области 59,93 процента жителей отдали голоса понравившимся кандидатам. В Тюменской области этот показатель составил 74,85 процента (максимальная явка — в Ялуторовском районе: к шести вечера тут проголосовало уже более 90 процентов избирателей).
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