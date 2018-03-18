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Явку в 100 процентов первым показало чукотское село
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Явку в 100 процентов первым показало чукотское село 

Вести Калининград 15 часов назад
Фото: Вести Калининград
На выборах президента Российской Федерации первый населенный пункт на Чукотке — село Краснено — показал 100-процентную явку на выборы. Такие данные СМИ сообщил представитель регионального избиркома.
По данным на 12:00 явка в селе Краснено составила 100 процентов, передает РИА Новости. В селе проживают 40 человек. Близки к этому показателю Хатырка (93,07 процента), Нутэпельмен (92,96 процента) и Нешкан (92,86 процента).
На 12:00 (3:00 по московскому времени) явка в регионе составила 47,29 процента (15798 человек). К этому времени на выборах президента в 2012 году проголосовали 48 процентов избирателей. По информации регионального избиркома, активнее всего голосуют жители населенного пункта Эгвикенот — там свои голоса отдали 67,13 процента избирателей.
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