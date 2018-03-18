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Явка на Среднем Урале превысила 25 процентов, в Югре — 33 процента
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Явка на Среднем Урале превысила 25 процентов, в Югре — 33 процента 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
К двенадцати часам дня явка избирателей в Свердловской области составила 25,96 процента. Таким образом, на выборах президента проголосовали уже 861 372 человека.
"Самая высокая явка — в отдаленных территориях: Пелым — 49,19 процента, Таборы — 45,87 процента, Гари — 44,41 процента", — передает региональный Избирком.
В Екатеринбурге средняя явка составляет 19,26 процента, а в Нижнем Тагиле — 25,74.
Озвучена явка в ХМАО-Югре: здесь к полудню свои голоса отдали 366 396 избирателей -это 33,14 процента. «Нам приходится задействовать дополнительные резервы в участковых комиссиях, для того чтобы ускорить выдачу бюллетеней и избежать очередей в помещениях для голосования», — прокомментировал председатель Избиркома автономии Денис Корнеев.
Между тем  По данным на 10:00 часов утра в Челябинской области проголосовало 9,05 процента избирателей в 2305 участках. В Курганской области на 10:00 в голосовании приняло участие 74237 избирателя — это 10,60 процента от общего числа.
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