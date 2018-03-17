В Армении россиян бесплатно доставят в Ереван для голосования на президентских выборах 

Россияне, находящиеся в Армении, смогут на бесплатном транспорте добраться до Еревана, чтобы проголосовать на президентских выборах. Об этом сообщает ФАН. На сайте российского дипломатического представительства опубликовано расписание соответствующих маршрутов.
Автобусы с надписью «Выборы — 2018» будут курсировать между городами Дилижан, Севан, Эчмиадзин, Абовян и Ереваном. Для поездки избиратель должен предъявить российский паспорт.
Ранее Inforeactor сообщало, что в посольство могут прийти те, кто проживает постоянно или временно находится на территории Армении.