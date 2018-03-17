Ещё
В Армении россиян бесплатно доставят в Ереван для голосования на президентских выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении россиян бесплатно доставят в Ереван для голосования на президентских выборах 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Россияне, находящиеся в Армении, смогут на бесплатном транспорте добраться до Еревана, чтобы проголосовать на президентских выборах. Об этом сообщает ФАН. На сайте российского дипломатического представительства опубликовано расписание соответствующих маршрутов.
Автобусы с надписью «Выборы — 2018» будут курсировать между городами Дилижан, Севан, Эчмиадзин, Абовян и Ереваном. Для поездки избиратель должен предъявить российский паспорт.
Ранее Inforeactor сообщало, что в посольство могут прийти те, кто проживает постоянно или временно находится на территории Армении.
RT на русском: последние новости
Глава зарубежной ТИК: Европа вряд ли одобрит запрет Украины на голосование россиян в стране Правозащитная организация рассказала о насилии по отношению к беженцам в Париже В Роспотребнадзоре заявили, что в Свердловской области 96% детской одежды является фальсификатом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»134
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы242
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов237
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман157
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам92
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение