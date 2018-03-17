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Опрос: Большинство немцев хотят сближения Германии с Россией
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Опрос: Большинство немцев хотят сближения Германии с Россией 

Российская Газета 12 часов назад
Более половины граждан Германии выступают за сближение их страны с Россией. Об этом свидетельствуют данные социологического онлайн-опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey по заказу немецкого издания Die Welt.
Согласно исследованию, 58% респондентов высказались за сближение ФРГ с Российской Федерацией. 26% убеждены в необходимости дистанцироваться от России. Еще 14% немцев одобряют нынешний курс властей в отношении Москвы.
Результаты опроса показали, что за сближение с Россией выступили в первую очередь сторонники таких политических объединений, как «Альтернатива для Германии», Левая партия и Свободная демократическая партия.
В опросе приняли участие более пяти тысяч человек, исследование проводилось с 9 по 16 марта.
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