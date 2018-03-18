Большинство немцев выступают за сближение с Россией

Несмотря на ухудшение отношений между Россией и Западом, за сближение с Москвой выступают сторонники всех крупных политических партий Германии . Исключение составляют только «Союз-90»/«зеленые». Таковы итоги опроса, проведенного в марте по заказу издания Die Welt.

Среди избирателей «Альтернативы для Германии» идея большего сближения с Россией находит поддержку у 81%.

Наиболее сильны симпатии к России в землях бывшей ГДР. Там политику сближения Берлина и Москвы поддерживают 72%, из них 43% выступают за «значительное сближение». В западных землях сближение поддерживают 54% опрошенных.

В целом 58% жителей Германии выступают за сближение Москвы и Берлина. При этом 26% считают, что Берлин должен дистанцироваться от Москвы. А 14% респондентов выступили за сохранение нынешнего курса немецких властей в отношении России.