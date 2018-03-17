Россияне в Риге выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах

РИГА , 17 мар — РИА Новости . Пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ, открыты в Латвии , сообщает корреспондент РИА Новости.

В Латвии, по разным данным, проживает от 40 до 50 тысяч россиян. В Риге проживает около 38 тысяч российских избирателей.

Голосовать на выборах президента России в Латвии можно в субботу и воскресенье. Перед зданием посольства РФ в Латвии в субботу выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах.