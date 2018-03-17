Глава зарубежной ТИК: Европа вряд ли одобрит запрет Украины на голосование россиян в стране

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В Армении россиян бесплатно доставят в Ереван для голосования на президентских выборах

Правозащитная организация рассказала о насилии по отношению к беженцам в Париже

В Роспотребнадзоре заявили, что в Свердловской области 96% детской одежды является фальсификатом