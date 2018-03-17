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Глава зарубежной ТИК: Европа вряд ли одобрит запрет Украины на голосование россиян в стране
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Глава зарубежной ТИК: Европа вряд ли одобрит запрет Украины на голосование россиян в стране 

RT на русском 14 часов назад
Председатель территориальной избирательной комиссии, руководящей деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом, Василий Волков заявил, что Европа вряд ли одобрит запрет украинских властей на голосование россиян в стране 18 марта. Об этом сообщает ТАСС. «Мы всё-таки надеемся, что Украина и её власти будут разделять те ценности европейские, куда они стремятся так активно. Вряд ли понравится Европе такой подход Украины, когда они заявляют, что не дадут возможности проголосовать нашим гражданам на Украине», — сказал он.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что россиян не пустят в дипломатические учреждения для голосования на президентских выборах.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала планы МВД Украины нарушением норм международного права.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
RT на русском: последние новости
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