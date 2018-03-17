Глава зарубежной ТИК: Европа вряд ли одобрит запрет Украины на голосование россиян в стране 

Председатель территориальной избирательной комиссии, руководящей деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом, Василий Волков заявил, что Европа вряд ли одобрит запрет украинских властей на голосование россиян в стране 18 марта. Об этом сообщает ТАСС. «Мы всё-таки надеемся, что Украина и её власти будут разделять те ценности европейские, куда они стремятся так активно. Вряд ли понравится Европе такой подход Украины, когда они заявляют, что не дадут возможности проголосовать нашим гражданам на Украине», — сказал он.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что россиян не пустят в дипломатические учреждения для голосования на президентских выборах.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала планы МВД Украины нарушением норм международного права.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.