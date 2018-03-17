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Более 30 тысяч россиян проголосовали досрочно за рубежом
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Более 30 тысяч россиян проголосовали досрочно за рубежом 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 30 тысяч российских избирателей за рубежом проголосовали досрочно на выборах президента России, сообщил глава территориального избиркома, созданного для руководства деятельностью зарубежных участковых комиссий, Василий Волков.
"На сегодняшнее утро проголосовало более 30 тысяч избирателей досрочно. Как мы понимаем, основная масса наших избирателей — россиян, которые проживают за пределами территории РФ или приехали туда в отпуск, по служебным делам, на учебу, они будут голосовать завтра", — сказал Волков журналистам в субботу.
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