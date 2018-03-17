Большинство бельгийцев выступили за возврат всеобщей воинской повинности

От всеобщей воинской службы в Бельгии отказались в 1992 году. В бельгийской армии, являющейся профессиональной, с 1 января 2010 года восстановлена срочная военная служба на добровольной основе.

Как показало исследование, возвращение к обязательной службе в вооруженных силах королевства поддерживают 77% опрошенных бельгийцев в возрасте более 55 лет. Среди более молодых поколений поддержка не так высока — 48%.

При этом в поддержку восстановления обязательной воинской повинности выступают 78% жителей франкоязычного региона Бельгии — Валлонии и 58% жителей нидерландоязычной Фландрии. Опрос, которым были охвачены 2500 граждан Бельгии, проводился в феврале этого года.

Министр обороны Бельгии Стевен Вандепут в свою очередь не видит необходимости в восстановлении всеобщей воинской службы. «Сегодня мы имеем профессиональную армию, которая ориентирована на поддержку миссий за рубежом. Таким образом, мы нуждаемся в высококвалифицированных специалистах, которые совершенствуют свои навыки », — прокомментировал министр итоги опроса в эфире телерадиокомпании VTM.

СРОЧНАЯ СЛУЖБА

Гражданам Бельгии, решившим посвятить себя несению срочной военной службы на добровольной основе, предоставляется возможность в течение года пройти базовое воинское обучение, после чего они получат право служить в той воинской части, которую предварительно для себя избрали. Те, кто почувствует себя непригодным к службе, в течение первых шести месяцев смогут ее покинуть, уведомив об этом командование за три дня.

Программа воинской подготовки рассчитана на молодых людей и девушек в возрасте менее 24 лет. При этом главной целью является привлечение в армию 18-20-летних, не имеющих профессионального опыта.

В течение первых шести месяцев солдатам срочной службы выплачивается денежное содержание — 7 евро в день, не считая возможных выплат пособий по безработице и семейных пособий.

После первого полугодия срочной службы солдаты в зависимости от воинской категории будут получать по меньшей мере базовую воинскую зарплату в 21 тысячу 94 евро в год без учета вычета налогов.

В Бельгии срок срочной военной службы ограничен тремя годами (четырьмя — для кандидатов в офицеры). По окончании этого периода солдаты срочной службы смогут покинуть армию или продолжить службу на профессиональной основе.

Согласно плану правительства Бельгии, в 2017 году численный состав бельгийской армии должен был быть сокращен до немногим более 30 тысяч солдат и офицеров.