Рост насилия по отношению к беженцам зафиксирован во Франции

Вынужденные переселены из стран Африки и Ближнего Востока стали чаще сталкиваться с рукоприкладством и оскорблениями от местных жителей в столице Франции Париже. Об этом заявили после проведенного исследования в правозащитной организации Refugee Rights Europe, сообщила газета «Известия»

По данным Refugee Rights Europe, 75% опрошенных беженцев из стран Африки и Ближнего Востока столкнулись с унижениями со стороны местных жителей на почве расовой ненависти и ксенофобии. 20% опршенных правозащитниками беженцев заявили, что подвергались физическому насилию, 5% рассказали о сексуальном насилии.

Также более трети участников исследования стали, по их словам, жертвами жестокости со стороны парижской полиции.

Если сравнить полученные результаты с прошлогодними, января 2017 года, следует признать, что уровень насилия возрос на значительную величину. Так, в прошлом году с оскорблениями сталкивались лишь 5,6% опрошенных, а с сексуальным насилием 0,3%.