Ещё
Рост насилия по отношению к беженцам зафиксирован во Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рост насилия по отношению к беженцам зафиксирован во Франции 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Вынужденные переселены из стран Африки и Ближнего Востока стали чаще сталкиваться с рукоприкладством и оскорблениями от местных жителей в столице Франции Париже. Об этом заявили после проведенного исследования в правозащитной организации Refugee Rights Europe, сообщила газета «Известия».
По данным Refugee Rights Europe, 75% опрошенных беженцев из стран Африки и Ближнего Востока столкнулись с унижениями со стороны местных жителей на почве расовой ненависти и ксенофобии. 20% опршенных правозащитниками беженцев заявили, что подвергались физическому насилию, 5% рассказали о сексуальном насилии.
Также более трети участников исследования стали, по их словам, жертвами жестокости со стороны парижской полиции.
Если сравнить полученные результаты с прошлогодними, января 2017 года, следует признать, что уровень насилия возрос на значительную величину. Так, в прошлом году с оскорблениями сталкивались лишь 5,6% опрошенных, а с сексуальным насилием 0,3%.
В столице Испании люди вышли на улицу на стихийный митинг. Причиной выступления стало убийство уличного торговца, уроженца Африки. Массовые акции протеста переросли в беспорядки.
360tv.ru: последние новости
Эксперты посчитали, сколько фотографий делают российские туристы в отпуске Эксперты ЕС признал Украину безнадежно коррумпированной Блогер Артем Кей собирается первым проголосовать на выборах. Для этого он полетит на Камчатку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии418
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Дайнеко пострадала в страшной аварии23
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти48
Украина пожаловалась в ООН49
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение