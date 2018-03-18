Явка на выборах в Приморье на 10 утра составила более 9 процентов

В воскресенье, 18 марта, во всех муниципалитетах Приморского края проходят выборы Президента Российской Федерации, сообщает PRIMPRESS. Заместитель председателя Избирательной комиссии Приморского края Лариса Орлова рассказала на брифинге о явке на 10 утра. Она достаточна высока — 9,07 процента. На прошлых выборах президента страны в 2012 году явка на 10 утра в Приморье составила 7,02 процента. На ближайших федеральных выборах в Госдуму в 2016 году — 5,9 процента. Нынешняя высокая явка, по мнению Ларисы Орловой, будет способствовать тому, что большое количество избирателей придет на участки до 20.00.