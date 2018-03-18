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Явка на выборах в Приморье на 10 утра составила более 9 процентов
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Явка на выборах в Приморье на 10 утра составила более 9 процентов 

Primpress 21 час назад
Фото: Primpress
В воскресенье, 18 марта, во всех муниципалитетах Приморского края проходят выборы Президента Российской Федерации, сообщает PRIMPRESS.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Приморского края Лариса Орлова рассказала на брифинге о явке на 10 утра. Она достаточна высока — 9,07 процента.
На прошлых выборах президента страны в 2012 году явка на 10 утра в Приморье составила 7,02 процента. На ближайших федеральных выборах в Госдуму в 2016 году — 5,9 процента.
Нынешняя высокая явка, по мнению Ларисы Орловой, будет способствовать тому, что большое количество избирателей придет на участки до 20.00.
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