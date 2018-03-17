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Парижане стали относиться к беженцам гораздо агрессивнее
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Парижане стали относиться к беженцам гораздо агрессивнее 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Беженцы все чаще сталкиваются в Париже с насилием и оскорблениями со стороны местных жителей. Об этом говорится в исследовании организации «Права беженцев в Европе», которое опубликовало британское издание Guardian.
75% опрошенных беженцев столкнулись с оскорблениями со стороны французских граждан, чаще всего на расовой почве. 20% заявили, что подвергались физическому насилию со стороны парижан, а 5% отметили, что стали жертвами сексуального насилия. Более трети опрошенных заявили о насилии со стороны полиции, 86% испытали на себе действие слезоточивого газа.
По сравнению с прошлогодними данными, уровень насилия со стороны местных жителей крайне вырос. В 2017 году лишь 5,6% опрошенных сталкивались со словесной агрессией, 3,2% с физическим насилием и только 0,3% — с сексуальным.
Несколько месяцев назад правительство Франции представило программу по урегулированию миграционного кризиса. Среди предложенных мер — создание дополнительных 7,5 тыс. мест для размещения переселенцев, ожидающих получения статуса беженцев, и одновременно ужесточение контроля за экономическими мигрантами, сообщает ТАСС.
В первую неделю 2018 года в Европу прибыли больше тысячи мигрантов из Африки. Одна только Франция за прошедший год получила больше 100 тысяч заявок на получение статуса беженца и удовлетворила почти половину. При этом Восточная Европа уже несколько лет отказывается принять всего несколько тысяч человек. Миграционный кризис разрывает Евросоюз, это признают теперь даже в Германии.
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