Ещё
Выборы-2018: вопросы, которые волнуют всех
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы-2018: вопросы, которые волнуют всех 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: BFM.RU
Голосование закончится 18 марта в девять вечера по Москве, когда закроются участки в Калининграде. Примерно в 21:01 на лентах информагентств появятся молнии — данные экзитполов.
На этих выборах, как и на думских, опросами на выходе с участков занимаются ВЦИОМ и ФОМ. В Фонде общественного мнения Business FM рассказали, что социологи будут работать традиционно с восьми утра и почти до окончания голосования.
Опросы проведут почти во всех регионах страны, на 1100 участках. Цель — опросить 100 человек на каждом, то есть всего больше десяти тысяч респондентов.
Алексей Чуриков управляющий директор департамента опросов населения Института ФОМ «Мы задаем всего один вопрос: за кого вы только что проголосовали? Для дальнейшего анализа также фиксируем пол и возраст респондента, чтобы потом, уже спустя какое-то время после выборов, попытаться понять, как люди разного пола и возраста отвечают на этот вопрос».
Первые официальные данные по регионам от ЦИК тоже появятся после девяти часов вечера, но общий предварительный результат, как правило, складывается около 11 вечера. К этому времени обычно обработаны 15% бюллетеней, но они уже определяют тренд. На Дальнем Востоке на всех последних выборах больше было у ЛДПР и меньше у коммунистов, но потом все выравнивается, рассказывает независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Дмитрий Орешкин независимый политолог «Потом, когда волна голосования доходит с Дальнего Востока до примерно Красноярского края, уже можно говорить о репрезентативности первичных данных, хотя они всего по 10-20 миллионам избирателей, но все-таки это дает какие-то наметки на ожидаемый результат по всей стране. Мне кажется, все будет более или менее понятно, когда сообщат данные по Екатеринбургу. Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Пермь — крупные города уже голосуют практически так, как вся страна в целом. После того, как перевалит через Урал, уже можно примерно, плюс-минус 2-3%, говорить об окончательных итогах».
Опыт прошлых президентских выборов показывает, что около 23:00 побеждающий кандидат появляется в центре столицы. Шесть лет назад был большой митинг на Манежной площади, и в этот раз, 18 марта, он пройдет на прежнем месте. Это будет митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, а на Поклонке по тому же поводу развернут световые инсталляции.
Центральные телеканалы, судя по программе передач, отнеслись к выборам довольно сдержанно. На Первом канале в 22:00 начнется трехчасовая программа «Выборы Президента России». Вторая кнопка в это время будет показывать «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. После этого на Первом популярные исполнители запоют песни Высоцкого, а на «России» покажут телефильм о «бойкой деревенской труженице».
BFM.RU: последние новости
Последний день предвыборных прогнозов: что говорит ВЦИОМ? Брюссельский форум: Украина безнадежно коррумпирована Квартиры, участки, дома: что купят россияне в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии418
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Дайнеко пострадала в страшной аварии23
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти48
Украина пожаловалась в ООН49
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение