Выборы-2018: вопросы, которые волнуют всех

Голосование закончится 18 марта в девять вечера по Москве , когда закроются участки в Калининграде . Примерно в 21:01 на лентах информагентств появятся молнии — данные экзитполов.

Опросы проведут почти во всех регионах страны, на 1100 участках. Цель — опросить 100 человек на каждом, то есть всего больше десяти тысяч респондентов.

Алексей Чуриков управляющий директор департамента опросов населения Института ФОМ «Мы задаем всего один вопрос: за кого вы только что проголосовали? Для дальнейшего анализа также фиксируем пол и возраст респондента, чтобы потом, уже спустя какое-то время после выборов, попытаться понять, как люди разного пола и возраста отвечают на этот вопрос».

Первые официальные данные по регионам от ЦИК тоже появятся после девяти часов вечера, но общий предварительный результат, как правило, складывается около 11 вечера. К этому времени обычно обработаны 15% бюллетеней, но они уже определяют тренд. На Дальнем Востоке на всех последних выборах больше было у ЛДПР и меньше у коммунистов , но потом все выравнивается, рассказывает независимый политолог Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин независимый политолог «Потом, когда волна голосования доходит с Дальнего Востока до примерно Красноярского края , уже можно говорить о репрезентативности первичных данных, хотя они всего по 10-20 миллионам избирателей, но все-таки это дает какие-то наметки на ожидаемый результат по всей стране. Мне кажется, все будет более или менее понятно, когда сообщат данные по Екатеринбургу . Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск Пермь — крупные города уже голосуют практически так, как вся страна в целом. После того, как перевалит через Урал, уже можно примерно, плюс-минус 2-3%, говорить об окончательных итогах».

Опыт прошлых президентских выборов показывает, что около 23:00 побеждающий кандидат появляется в центре столицы. Шесть лет назад был большой митинг на Манежной площади, и в этот раз, 18 марта, он пройдет на прежнем месте. Это будет митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма Россией , а на Поклонке по тому же поводу развернут световые инсталляции.