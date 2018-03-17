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17 марта — День тишины
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17 марта — День тишины 

Newsroom24 13 часов назад
Фото: Newsroom24
Сутки остались до начала голосования на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года с 8:00 утра до 20:00 вечера. На высший пост в государстве претендуют восемь человек, представляющих самые разные политические силы, идеологии и слои населения страны.
Сегодня, 17 марта, в субботу, по закону так называемый «день тишины», когда любая предвыборная агитация, как «за», так и «против», запрещена, включая Интернет. Нельзя также публиковать данные социологических опросов, касающихся электоральных предпочтений граждан. Как и запрещено проведение в этот день самих опросов в любой форме, относительно выборов президента страны.
День тищины направлен на то, чтобы избиратели могли в спокойной обстановке принять решение, участвовать ли в выборах и кому отдать свой голос. Стоит отметить, что уже несколько лет, как отменён порог выборов, и они будут признаны действительными при любом уровне явки избирателей.
В общей сложности, на территории Нижегородской области день голосования будет работать свыше 2 000 избирательных участков. «Нижегородская область — единственный регион России, где на выборах 2018 будут одновременно использоваться и комплексы электронного голосования, и комплексы обработки бюллетеней», — сообщили в региональной избирательной комиссии.
Одновременно с выборами президента в Нижегородской области проходит рейтинговое голосование за объекты благоустройства и общественные пространства. В опросе участвуют Нижний Новгород и еще 19 городов региона.
В Нижнем Новгороде жители семи районов получат опросный лист, в который включены 10 потенциальных объектов благоустройства, в Автозаводском районе таких объектов 11.
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